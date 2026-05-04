L’allenatore ed ex tecnico ha commentato la recente vittoria dello scudetto dell’Inter, sottolineando il ruolo di alcuni giocatori chiave nella conquista. Ha menzionato come uno dei difensori abbia contribuito a superare momenti difficili, mentre un attaccante abbia dimostrato spirito da capitano. Inoltre, ha indicato tre calciatori come possibili punti fermi per il futuro della squadra. Le sue parole arrivano a margine della celebrazione del titolo da parte del club.

Provedel Bologna, i felsinei accelerano: nel mirino il portiere della Lazio, filtrano segnali di apertura sul possibile affondo Daffara brilla all’Avellino: la Juventus monitora la sua crescita, definito il piano per il futuro del baby portiere! Inchiesta arbitri: la Procura di Milano valuta la convocazione di Schenone. Spuntano contatti con altri club Juve Verona, la moviola ai raggi X: due mesi dopo, tante perplessità sul ritorno di Ayroldi in Serie A. L’analisi degli episodi Sassuolo dominante contro il Milan, i giornali esaltano i neroverdi di Grosso! Nessun dubbio sull’MVP, ma c’è un giocatore che ha diviso la critica.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Capello celebra l’Inter dopo lo Scudetto: «Chivu ha scacciato i fantasmi, Lautaro ha fatto davvero il capitano. Per il futuro prenderei questi tre giocatori»

Notizie correlate

Capello non ha dubbi: «L’Inter è tornata a essere l’Inter, lo scudetto è già in tasca. Lazio? La squadra di Maurizio Sarri ha dimostrato di…»Alisson Juventus, accelerata decisiva: nel weekend nuovo incontro con l’entourage del portiere.

Ranocchia non ha dubbi: «Se dovesse vincere il derby, l’Inter avrebbe in mano lo scudetto. Chivu? Non mi ha stupito»Spalletti Juve, aria di rinnovo ma c’è un nodo da sciogliere: spunta una richiesta sul mercato! Tutti i dettagli Allegri Real Madrid, altro che porta...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Argomenti più discussi: Psg Bayern, Capello: Partita da cineteca: l’ho rivista oggi! Uno contro uno costante; Capello: Ronaldo non era un buon esempio. Cassano? Ne ha combinate così tante che….

Capello: Inter unica squadra che poteva competere con il Napoli. Chivu come me al MilanIntervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Fabio Capello ha parlato dello scudetto conquistato dall'Inter: Era per. tuttomercatoweb.com

Capello: L'Inter è tornata a essere l'Inter. Per la Lazio la finale sarà diversaL'Inter è tornata a essere l'Inter. Parola di Fabio Capello, ex allenatore anche di Roma, Milan, Juventus, Real Madrid e. tuttomercatoweb.com

BIOSCALIN COMPIE 35 ANNI! Dal 15 aprile al 30 giugno celebra con noi la bellezza e la forza dei tuoi capelli Approfitta dello sconto immediato in cassa su una selezione di prodotti Bioscalin -10€ sulle fiale Perfette per ogni esigenza: Ener - facebook.com facebook