A Siena si svolge un evento dedicato all’alta cucina che coinvolge numerosi chef provenienti da diverse città. Durante l’evento vengono presentati vari piatti, offrendo ai visitatori l’opportunità di assaggiare nuove creazioni culinarie. L’iniziativa si concentra sulla valorizzazione delle proposte gastronomiche di diversi professionisti del settore. L’evento si svolge in diverse location della città, attirando appassionati e operatori del settore interessati a scoprire le novità nel campo della ristorazione.

Un vero e proprio viaggio nel gusto, un appuntamento che porta a Siena grandi proposte da parte di numerosi chef in campo con tanti piatti da scoprire. Sono infatti una brigata di alta qualità: ben dodici chef stellati e JRE Jeunes Restaurateurs. Vengono da varie zone di Italia e non solo. E sono l’eccellenza dell’altissima ristorazione. Saranno loro i veri protagonisti di ’ Gusto Lovers ’, per la prima volta a Siena, in piazza del Mercato, questa domenica. Un evento di valore internazionale ideato e organizzato da Leonardo Fiorenzani, chef e JRE Jeunes Restaurateurs Italia del ristorante ’La Sosta del Cavaliere’ a Sovicille, vicino a Siena. Insieme a Fiorenzani ci sono Confcommercio Siena e il Comune di Siena, co-organizzatori della manifestazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Siena, sbarca ’Gusto Lovers’. Un viaggio nell’alta cucina

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