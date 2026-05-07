Taste of Roma 2026 porte aperte al Gazometro con cucina di ricerca e nuove tendenze

Ieri si è tenuta la cerimonia di apertura della decima edizione di Taste of Roma, presso gli spazi dello storico Gazometro. L’evento ha visto l’inaugurazione ufficiale con la partecipazione di rappresentanti e addetti ai lavori. Durante la giornata, sono stati presentati nuovi approcci culinari e tendenze emergenti nel settore gastronomico. La manifestazione si protrae fino a fine settimana, offrendo un approfondimento sulle innovazioni in cucina.

(Adnkronos) – Si è svolto ieri, negli spazi dello storico Gazometro, il taglio del nastro della decima edizione di Taste of Roma. Una grande festa di convivialità e alta cucina, organizzata da Silvia e Mauro Dorigo di Be.it Events, che animerà l’ex stabilimento industriale fino al 10 maggio tra degustazioni, masterclass, talk e intrattenimento. “Tornare. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive”. Manageritalia, +8,1% donne dirigenti nell’ultimo anno, dal 2008 raddoppiate in gestione.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Leggi anche: Taste of Roma 2026 al Gazometro Taste of Roma 2026: decima edizione al Gazometro Ostiense, tra stelle Michelin e sapori romaniÈ molto attesa la decima edizione di Taste of Roma, il festival gastronomico internazionale che dal 6 al 10 maggio 2026 trasformerà il Gazometro del... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Torna Taste of Roma, al Gazometro dal 6 al 10 maggio chef e cucina gourmet; Taste of Roma 2026, porte aperte al Gazometro con cucina di ricerca e nuove tendenze; Arriva a Roma la prima edizione di Oriental Food Festival; TASTE OF ROMA 2026: il cibo in evoluzione. Taste of Roma 2026, porte aperte al Gazometro con cucina di ricerca e nuove tendenzeUna grande festa di convivialità che animerà l’ex stabilimento industriale fino al 10 maggio tra degustazioni, masterclass, talk e intrattenimento ... adnkronos.com Parte Taste of Roma 2026: al Gazometro i migliori chef della Capitale con i loro piatti celebriTaste of Roma, dal 7 al 10 maggio, arriva al Gazometro di Roma, con entrata in via Ostiense. Ecco chi sarà presente ... dire.it Taste de World 2026 - facebook.com facebook Al via la Italy TASTE Academy! Parte il nuovo percorso formativo di @CamComTorino dedicato al turismo enogastronomico 6 maggio 2026 In collaborazione con Unioncamere Piemonte, esploreremo il Nudging e la comunicazione strategica! to.camc x.com