Un agricoltore di Cuneo è stato arrestato dopo una condanna definitiva per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale su minori. Secondo le sentenze, tra il 2001 e il 2020 avrebbe abusato delle proprie figlie e di un nipote. L'uomo, proprietario di un’azienda agricola, è stato riconosciuto colpevole di aver commesso gravi abusi in quel periodo. L’arresto segue una lunga indagine giudiziaria.

Un agricoltore di Cuneo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale su minore a seguito di una condanna definitiva. L’uomo, titolare di un’azienda agricola, è stato riconosciuto colpevole di gravi abusi commessi tra il 2001 e il 2020 ai danni delle figlie e di un nipote. L’arresto è stato eseguito nei giorni scorsi dopo l’emissione di un ordine di carcerazione da parte dell’Autorità Giudiziaria. Il caso a Cuneo Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’indagine ha avuto origine nel 2020, quando una giovane donna si è presentata in Questura per denunciare una lunga serie di maltrattamenti subiti da lei e dalla sorella, iniziati quando entrambe erano ancora bambine. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Abusi sessuali su minori a Cuneo, agricoltore violentava le figlie e un nipote: l'epilogo della vicenda

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