Principe Andrea le nuove denunce per abusi su minori | Indaghiamo per reati sessuali

Un nuovo sviluppo riguarda il principe Andrea, coinvolto in un’indagine che si concentra su accuse di abusi su minori e reati sessuali. Le autorità hanno avviato un procedimento che prevede accertamenti approfonditi e dettagliati, coinvolgendo l’indagato in un procedimento giudiziario che potrebbe durare a lungo. Le indagini si concentrano su presunti comportamenti illeciti, e le autorità hanno confermato che le verifiche continueranno con attenzione e rigore.

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L’indagine su Andrew Mountbatten-Windsor sarà lunga e complessa, Perché l’inchiesta mira a contestargli anche reati sessuali. Lo ha detto in un comunicato la polizia britannica, dopo l’arresto con l’accusa di cattiva condotta nell’esercizio delle funzioni pubbliche, un reato che può includere comportamenti sessuali inappropriati. Il fratello minore di Re Carlo è stato interrogato per ore, sotto avvertimento, dagli investigatori dopo essere stato arrestato nella sua casa nel Norfolk a febbraio. L’indagine segue la pubblicazione da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti di milioni di documenti relativi al defunto criminale sessuale statunitense Jeffrey Epstein. 🔗 Leggi su Open.online ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Caso Epstein, le foto della morte in carcere - 1mattina News 05/02/2026 Sullo stesso argomento Polizia indaga su ex principe Andrea per sospetti reati sessualiSi aggrava la posizione dell'ex principe Andrea nell'ambito delle indagini di polizia britanniche sulle sue frequentazioni del passato con il defunto... Caso Epstein, l’ex principe Andrea indagato per sospetti reati sessualiLa polizia del Regno Unito sta indagando su Andrew Mountbatten-Windsor, l’ex principe Andrea, per sospetti reati sessuali. Scandalo Ex Principe Andrea, nuove rivelazioni: Calci in testa al cane – DiLei x.com Dai, facciamo due chiacchiere - Il mio incontro surreale con il Principe William mentre l'Aston Villa conquistava l'Europa reddit Caso Epstein: ex principe Andrea investigato anche per sospetti reati sessualiLe nuove indagini sono partite dalle dichiarazioni di una donna che sarebbe stata portata a Windsor nel 2010 per fini sessuali. Finora Andrea è stato indagato solo per cattiva condotta in ufficio pubb ... ilsole24ore.com Epstein, nuovi guai per l’ex principe Andrea: Reati sessuali. Altra denunciaSi aggrava la posizione dell’ex principe Andrea nell’ambito delle indagini di polizia britanniche sulle sue frequentazioni del passato con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. St ... affaritaliani.it