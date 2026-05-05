A Genova, una donna di 53 anni di origini polacche è stata arrestata con l'accusa di aver tentato di truffare un'anziana di 75 anni utilizzando la scusa di un incidente del nipote. La vittima, che ha sventato la truffa, ha raccontato di aver scoperto la truffatrice mentre cercava di convincerla con false informazioni sulla famiglia. La polizia ha fermato la donna poco dopo, mettendo fine all'episodio.

Un arresto, questo il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato condotta nel quartiere di Quinto a Genova, dove una donna polacca di 53 anni è stata fermata in flagranza per tentata truffa pluriaggravata ai danni di una 75enne genovese. L’intervento è stato reso possibile grazie alla prontezza della vittima e al coordinamento tra la Centrale Operativa e la Squadra Mobile. La donna è sospettata anche di un’altra truffa ai danni di un 98enne residente a Nervi. Tentata truffa ai danni di un'anziana a Genova L'arresto e le indagini successive Un precedente analogo: la truffa del 27 marzo La posizione giudiziaria della sospettata...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - "Suo nipote ha avuto un incidente", anziana 75enne smaschera una truffatrice a Genova: l'epilogo della vicenda

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