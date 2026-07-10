abbraccio alla nonna

Una donna rientra a casa guidando la sua auto e inserisce la retromarcia per parcheggiare nel cortile. Il bambino di 18 mesi si trovava con lei, ma non è stato specificato cosa sia successo successivamente.

La nonna rientra a casa a bordo della sua auto e ingrana la retromarcia per parcheggiare nel cortile, al solito posto. Se tutto fosse andato come sempre, lei avrebbe aperto la portiera e il piccolo Simone, diciotto mesi di meraviglia, si sarebbe tuffato tra le sue braccia. Ma l’altra sera il destino ha dispiegato il suo piano più perfido. Simone, con la gioia di chi ha appena imparato a camminare e scoperto che con i passettini si colmano le distanze, sfugge alla mamma per andare incontro alla nonna. La sua traiettoria incerta incontra le ruote dell’auto. Simone viene travolto e muore. La fine atroce del bimbo condanna questa donna di 62 anni alle pene dell’inferno su questa terra. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Abbraccio della Nonna

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