Tattica dell’abbraccio Appello agli anziani | Mia nonna derubata Prestate attenzione
Una donna di una certa età è stata derubata mentre si stava recando all’isola ecologica per smaltire i rifiuti. L’aggressore ha utilizzato una tattica chiamata dell’abbraccio, avvicinandosi con fare amichevole prima di sottrarre qualcosa. L’accaduto ha spinto le autorità a lanciare un appello agli anziani, invitandoli a prestare attenzione e a evitare situazioni di potenziale pericolo durante le attività quotidiane.
Una spiacevole vicenda che ha vissuto sua nonna mentre stava portato i rifiuti all’isola ecologica. Un gesto che lascia l’amaro in bocca, raccontato da Sara Tognini, che è stata in consiglio comunale con la lista civica di Persiani, poi con Fratelli d’Italia, che punta i riflettori sulla sicurezza e sugli anziani, che troppo spesso vengono presi di mira da malviventi che approfittano della loro gentilezza per raggirarli. "Massa sta diventando la città che non vorremmo – racconta –. Ieri (venerdì, ndr) verso le 14 mia nonna di 85 anni è andata a portare la spazzatura all’isola ecologica in pieno centro a Marina di Massa. Le si avvicina una ragazza vestita carina e dai modi gentili che le dice che è disponibile ad aiutare gli anziani.🔗 Leggi su Lanazione.it
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