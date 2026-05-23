Centinaia di studenti hanno sfilato in corteo a Palermo, portando un messaggio di sostegno alla legalità. Diversi istituti scolastici da fuori città hanno raggiunto la piazza per partecipare alla manifestazione. Durante il corteo, alcuni gruppi hanno trasformato la protesta in performance artistiche, utilizzando musica, danza e installazioni visive. La marcia si è conclusa con un momento di ascolto e condivisione, evidenziando l’impegno degli studenti contro ogni forma di illegalità.

? Domande chiave Quali istituti lontani hanno raggiunto Palermo per questa marcia?. Come hanno trasformato la protesta in una performance artistica?. Chi ha guidato l'organizzazione di questo abbraccio al tribunale?. Perché la musica di Peppino Impastato è stata scelta come simbolo?.? In Breve Partecipazione di 25 istituzioni scolastiche siciliane e licei da Biella, Napoli, Terni e Teramo.. Percorso del corteo da via Serradifalco fino a piazza Vittorio Emanuele Orlando.. Manifestazione organizzata dalla Rete per la cultura antimafia con Libera e Addiopizzo.. Omaggio ai magistrati Falcone, Morvillo, Montinaro, Dicillo e Schifani durante la marcia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Palermo, centinaia di studenti in corteo: un abbraccio alla legalità

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