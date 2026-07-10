Milano, 10 luglio 2026 – L’investimento nell’area dismessa ex Ropal di Abbiategrasso è significativo: 1,3 miliardi di euro. Gli investitori lo sono a loro volta. E non solo perché tra gli azionisti di “Digital Realty“ figurano BlackRock e Norges Bank (la banca centrale norvegese) ma anche perché la public company statunitense ha 20 anni di esperienza nel settore e oltre 300 data center nel mondo. Neanche uno in Italia, però. Una riprova di come il nostro sia un mercato secondario rispetto a quelli storici, ora saturi: Francoforte, Londra, Amsterdam, Parigi e Dublino, in breve FLAPD. Il primo data center italiano di Digital Realty “aprirà a... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Abbiategrasso, in arrivo i nuovi Data Center: 1,3 miliardi di investimento e fino a 200 posti di lavoro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Data center in espansione: l’IA diventa il mezzo per la nascita di nuovi posti di lavoro?Un nuovo data center sta crescendo in dimensione, con l’obiettivo di supportare applicazioni di intelligenza artificiale.

Leggi anche: Il maxi-piano del governo sui data center: 3 nuovi campus e 1.500 posti di lavoro. Ma sulle cifre è giallo Mimit-Palazzo Chigi

Si parla di: Abbiategrasso, in arrivo i nuovi Data Center: 1,3 miliardi di investimento e fino a 200 posti di lavoro.

Abbiategrasso, in arrivo i nuovi Data Center: 1,3 miliardi di investimento e fino a 200 posti di lavoroLa public company statunitense Digital Realty ha avviato l’iter nell’area industriale dismessa ex Ropal. Nel capitale anche il fondo BlackRock e la Norges Bank, la banca centrale norvegese ... ilgiorno.it

In Italia sono già 200 i data center attivi, altri 83 in arrivo: ma manca una legge nazionaleUn'indagine del Politecnico di Milano ha fotografato la crescita del settore dei data center in Italia: 200 strutture già operative, altre 83 di prossima realizzazione e investimenti raddoppiati in tr ... hwupgrade.it