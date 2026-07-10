Abbiategrasso in arrivo i nuovi Data Center | 1,3 miliardi di investimento e fino a 200 posti di lavoro

Da ilgiorno.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un investimento di 1,3 miliardi di euro riguarda l’area dismessa ex Ropal di Abbiategrasso, dove sorgeranno nuovi Data Center. L’intervento prevede la creazione di fino a 200 posti di lavoro. L’annuncio è stato dato il 10 luglio 2026.

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Milano, 10 luglio 2026 – L’investimento nell’area dismessa ex Ropal di Abbiategrasso è significativo: 1,3 miliardi di euro. Gli investitori lo sono a loro volta. E non solo perché tra gli azionisti di “Digital Realty“ figurano BlackRock e Norges Bank (la banca centrale norvegese) ma anche perché la public company statunitense ha 20 anni di esperienza nel settore e oltre 300 data center nel mondo. Neanche uno in Italia, però. Una riprova di come il nostro sia un mercato secondario rispetto a quelli storici, ora saturi: Francoforte, Londra, Amsterdam, Parigi e Dublino, in breve FLAPD. Il primo data center italiano di Digital Realty “aprirà a... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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