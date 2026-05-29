Un nuovo data center sta crescendo in dimensione, con l’obiettivo di supportare applicazioni di intelligenza artificiale. La struttura prevede l’installazione di numerosi server e sistemi di raffreddamento avanzati. La crescita del centro comporta l’assunzione di personale specializzato, tra tecnici e ingegneri, per la gestione e manutenzione. La costruzione e l’operatività della struttura sono già in corso, con contratti di lavoro in fase di definizione.

Gli interrogativi che nascono e avanzano di pari passo con la diffusione dell’intelligenza artificiale sono molteplici e uno tra questo è proprio il lavoro. Anche se l’impiego di strumenti tecnologici analoghi si è dimostrato significativo e, sotto diversi aspetti, positivo, preoccupa l’occupazione. Cosa succederebbe se l’IA iniziasse a svolgere interamente il lavoro al posto nostro? La panoramica indubbiamente non alletta, ma molti sostengono che non vi sia alcun rischio. Anzi, sarà proprio grazie all’intelligenza artificiale e alla conseguente espansione dei data center che nasceranno nuove occupazione. In che modo la diffusione dell’IA e, conseguentemente, dei data center dovrebbe aumentare i posti di lavoro?. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Data center in espansione: l’IA diventa il mezzo per la nascita di nuovi posti di lavoro?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Rome Beyond the Crowds: Via Margutta, Piazza del Popolo & Prati

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Il maxi-piano del governo sui data center: 3 nuovi campus e 1.500 posti di lavoro. Ma sulle cifre è giallo Mimit-Palazzo Chigi

Bitfarms diventa Keel: addio Bitcoin, via data center da 2,2 GW per l’IAUna società inizialmente attiva nell’estrazione di criptovalute ha annunciato il cambio di nome in Keel, segnando una svolta nel proprio percorso.

Temi più discussi: Lombardia introduce oneri maggiorati fino al 200% per la costruzione di data center in aree verdi e agricole; Data Center in Italia: dati e prospettive per l'occupazione; La Lombardia ha approvato la legge sui data center (ed è la prima in Italia); Data Center, per lo sviluppo immobiliare è la nuova logistica.

L'articolazione più completa di Klein (fino ad ora) delle sue opinioni sulla reazione contro lo sviluppo dei data center reddit

Lombardia, la CIA contro l’espansione dei data center sui terreni agricoliLa nuova legge regionale lombarda sui data center accelera gli investimenti in cloud e AI semplificando autorizzazioni e incentivi. La Cia contesta l'apertura al suolo agricolo per il rischio di ... libero.it

Data Center in Italia: dati e prospettive per l'occupazioneLe prospettive per il nuovo settore: ricerca dell'Osservatorio Data Center del Politecnico di Milano e annuncio del MIMIT. Le borse di studio IDA ... fiscoetasse.com