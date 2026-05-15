Il maxi-piano del governo sui data center | 3 nuovi campus e 1.500 posti di lavoro Ma sulle cifre è giallo Mimit-Palazzo Chigi
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Il governo ha impresso il sigillo della "preminente interesse strategico nazionale" sul maxi-piano di investimenti promosso dal gruppo statunitense EdgeConneX. L'operazione, denominata ufficialmente "EdgeConneX Campus Italia", prevede la realizzazione entro il 2031 di tre imponenti campus di data. 🔗 Leggi su Today.it
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Rubbertown data center approved despite community concerns
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