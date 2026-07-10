Questo lunedì si svolgerà il raduno ufficiale di Ruben Amorim come nuovo allenatore del Milan, con il primo allenamento programmato a Milanello. L'allenatore ha dichiarato che il calcio è stato sempre una parte importante della sua vita e ha espresso entusiasmo per questa nuova avventura. La sessione di allenamento segnerà l'inizio della sua gestione della squadra.

Questo lunedì inizierà ufficialmente l'avventura di Ruben Amorim sulla panchina del Milan, visto che ci sarà il raduno a Milanello con anche il primo allenamento dell'allenatore portoghese. promowebapp Dopo le amichevoli estive, i rossoneri debutteranno in Serie A. Ignazio Abate è stato presentato come nuovo allenatore del Torino. L'ex allenatore della Primavera rossonera ha parlato proprio del debutto stagionale in Serie A contro il Milan alla fine del mese di agosto. Ecco le parole da SportMediaset: "È stato la mia vita, sono arrivato ragazzino e sono arrivato ad alti livelli. Non vedo l'ora per rivivere certe emozioni, sarà un piacere affrontare il Milan". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Abate: "È stato la mia vita, sarà un piacere affrontare il Milan"

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Ignazio Abate nel allenatore del Torino:Milan alla prima?È stato la mia vita, sono arrivato ragazzino e sono arrivato ad alti livelli. Non vedo l'ora per rivivere certe emozioni, sarà un piacere affrontare il Milan. Non faccio slogan, non vendo fumo. L'impegno è ch x.com

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