Kevin Zeroli, centrocampista nato nel 2005, ha recentemente parlato del suo legame con il club di provenienza, affermando che rappresenta una parte fondamentale della sua vita e manifestando il desiderio di tornare in futuro. Ha anche menzionato il buon rapporto instaurato con un suo ex compagno di squadra, ora allenatore, sottolineando l’affetto e la stima reciproca. Attualmente in prestito in una squadra di serie C, Zeroli continua a crescere e a rafforzare le sue esperienze sul campo.

Dopo una lunga trafila nel settore giovanile rossonero iniziata nel 2010, a febbraio del 2025 Kevin Zeroli ha lasciato Milano in prestito. Il centrocampista classe 2005 si è trasferito al Monza, dove ha giocato fino a gennaio, prima di passare alla Juve Stabia. La sua stagione in Serie B è stata fortemente condizionata dagli infortuni, che lo hanno costretto a saltare ben 16 partite. Nelle 14 partite disputate ha realizzato 2 gol, tra cui la rovesciata contro il Modena dello scorso weekend, che ha mandato la formazione campana in semifinale playoff. Al termine della stagione, Zeroli farà ritorno al Milan, dove capirà se avrà una chance in prima squadra o se la società opterà per un nuovo prestito. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Zeroli cuore rossonero: “Il Milan è la mia vita, sogno di tornare. Abate? Ho un grande rapporto con lui”

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