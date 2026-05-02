Igli Tare ha ricordato con entusiasmo il momento in cui il Milan gli ha proposto di ricoprire il ruolo di direttore sportivo. Ha descritto quell’occasione come uno dei giorni più belli della sua vita, sottolineando l’emozione provata nel ricevere l’offerta da una squadra con cui ha un legame speciale. Tare ha parlato del suo entusiasmo nel tornare in un club che ha sempre considerato importante.

Igli Tare, direttore sportivo del Milan, si è raccontato in una lunga intervista rilasciata durante l'ultima puntata di 'Giorgia's Secret', format in onda su 'DAZN', condotto dalla giornalista Giorgia Rossi. Tra i tanti temi toccati, il ds rossonero ha parlato anche di quando il Milan lo ha chiamato per offrirgli un ruolo in dirigenza. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni "Ci speravo, poi quando si è concretizzata credo sia stato uno dei giorni più belli della mia vita". Il 26 maggio 2025, il Milan ufficializza l'ingresso di Igli Tare in dirigenza nel ruolo di direttore sportivo. Nel suo primo anno in rossonero, l'ex Lazio ha messo a segno diversi colpi interessanti.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Tare cuore rossonero: “Il giorno in cui il Milan mi ha chiamato è stato tra i più belli della mia vita”

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