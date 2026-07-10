Aaron Paul parteciperà al nuovo film horror diretto da Curry Barker, regista di ‘Obsession’. Il film, basato su un’idea originale, sarà prodotto da Blumhouse Atomic Monster e distribuito da Universal Film Group. Barker realizzerà il suo terzo lungometraggio.

Curry Barker realizzerà il suo terzo film, un horror basato su un’idea originale, prodotto da Blumhouse Atomic Monster e distribuito da Universal Film Group. Il regista firmerà sceneggiatura, regia e produzione del progetto, nato da un suo pitch, mentre i dettagli della trama restano al momento riservati. Nel film è confermato l’attore Aaron Paul. Vediamo cosa sappiamo del nuovo progetto. Il nuovo progetto. Focus Features sta tornando in affari con il fiorente autore horror Curry Barker di nuovo con la sua nuova produzione Anything But Ghosts, che ha appena concluso la produzione a Vancouver, in Canada. Ma non è affatto così, il vincitore di 3x Primetime Emmy Aaron Paul è protagonista del progetto al fianco del regista e collaboratore di Barker Cooper Tomlinson. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Aaron Paul sarà nel nuovo film horror diretto da Curry Barker, il regista di ‘Obsession’

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