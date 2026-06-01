Con un budget di meno di un milione di dollari, è riuscito ad ottenere al box office in tutto il mondo quasi 150 milioni. Un vero e proprio successo, non c’è che dire. Scritto e diretto dallo youtuber americano Curry Barker, è realmente un buon horror, un film disturbante come un buon horror dev’essere. Lo scrivente ha avuto la pelle d’oca in più d’un’occasione, anche grazie all’interpretazione di Inde Navarrette nel ruolo di Nikki (un ruolo per cui ha anche ottenuto un premio a Seattle, a testimonianza che sì, la sua è stata davvero una buona performance e non solo secondo un profano pur appassionato di horror come me). La storia del film, per chi non l’avesse vista, è semplice. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv

© Nonsolo.tv - Obsession diventerà una serie? L’idea di Curry Barker dopo il successo del film horror

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Obsession | Official Teaser Trailer 2

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Curry Barker parla del suo prossimo film ‘Anythings But Ghosts’: “Sarà dello stesso universo di ‘Obsession'”Curry Barker ha annunciato il suo nuovo film, intitolato Anythings But Ghosts, che sarà ambientato nello stesso universo di Obsession.

Temi più discussi: YouTuber che fanno horror: chi c’è dietro i film che stanno sbancando il botteghino; Backrooms di Kane Parsons, la recensione del film; Hollywood è impazzita per Curry Baker: contratto da capogiro e carta bianca al nuovo film!; Il successo horror di Blumhouse Obsession diventa una sensazione al botteghino.

Curry Barker dice che 'Anything But Ghosts' è nell'universo di 'Obsession' reddit

Desideri che diventano incubi: ‘Obsession’ potrebbe diventare una serie tv antologica'Obsession' potrebbe avere una serie tv spin-off dal regista del film Curry Barker. Una serie antologica che dà voce a nuove paure. metropolitanmagazine.it

Obsession, l’horror del momento è ispirato a una serie Tv che è tutto tranne che spaventosaLa sorpresa dell’anno al box office è sicuramente Obsession. L’horror di Curry Barker, realizzato in appena venti giorni e con un budget irrisorio, ha già incassato oltre 100 milioni di dollari, con ... bestmovie.it