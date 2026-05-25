Con Obsession, Curry Barker prende una delle fantasie romantiche più comuni – essere amati dalla persona che desideriamo – e la trasforma in un incubo psicologico e soprannaturale. Il film parte quasi come una storia sentimentale malinconica, costruita attorno a un ragazzo incapace di confessare i propri sentimenti, ma si evolve rapidamente in una riflessione disturbante sul controllo emotivo, sull’importanza del consenso, sulla codipendenza e sulla perdita dell’identità. Il risultato è un horror profondamente tragico, in cui il vero mostro non è tanto l’entità soprannaturale evocata dal desiderio, quanto il bisogno umano di forzare l’amore invece di accettarne l’imprevedibilità. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Obsession: la spiegazione del finale e significato del film horror di Curry Barker

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Obsession Ending Explained: Final Twist Breakdown

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È stato rivelato che la voce del rappresentante del servizio clienti di ‘One Wish Willow’ in OBSESSION appartiene al regista Curry Barker x.com

Il lavoro di Curry Barker (Obsession) reddit

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