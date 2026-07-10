A4 chiusure notturne tra Dalmine Bergamo e Seriate | quando e come cambia la viabilità

L'autostrada A4 Milano-Brescia sarà soggetta a chiusure notturne tra Dalmine, Bergamo e Seriate. Le chiusure sono previste per permettere lavori di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza. Le operazioni si svolgeranno durante le ore notturne, ma le date precise non sono state comunicate. La viabilità subirà modifiche temporanee in queste tratte fino al termine dei lavori.

Nuove chiusure notturne in programma sull’autostrada A4 Milano-Brescia per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza. Il primo provvedimento scatterà dalle 21 di lunedì 13 luglio alle 5 di martedì 14 luglio, quando sarà chiusa l’area di servizio Brembo Nord, situata nel tratto compreso tra Dalmine e Capriate in direzione Milano. Successivamente, dalle 21 di mercoledì 15 luglio alle 5 di giovedì 16 luglio, sarà chiusa la stazione di Dalmine in entrata in entrambe le direzioni. Per chi viaggia verso Milano, l’alternativa consigliata è l’ingresso di Capriate, mentre verso Brescia si potrà entrare dalla stazione di Bergamo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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