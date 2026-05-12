A4 Milano-Brescia | chiusure notturne a Seriate Bergamo e Trezzo

Nella notte, sulla A4 Milano-Brescia, sono previste chiusure temporanee in alcune tratte tra Seriate, Bergamo e Trezzo. I lavori di manutenzione e ripristino interesseranno queste zone, causando l’interruzione del traffico durante le ore notturne. Sono stati comunicati gli orari di chiusura e le eventuali deviazioni da seguire. La circolazione potrebbe subire rallentamenti o modifiche in queste fasce orarie.

INFO UTILI. Sulla A4 Milano-Brescia sono in programma alcune chiusure notturne per lavori di manutenzione e ripristino. Per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, dalle 2 alle 3 di mercoledì 13 maggio sarà chiusa la stazione di Seriate, in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Bergamo, oppure proseguire verso Brescia e uscire a Grumello. Per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 21 di martedì 12 alle 5 di mercoledì 13 maggio sarà chiusa la stazione di Bergamo, in entrata in entrambe le direzioni. In alternativa si consiglia di entrare verso Milano alla stazione di Dalmine e verso Brescia alla stazione di Seriate.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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