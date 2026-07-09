La Principessa Iman è in attesa del suo secondo bambino, annunciando la notizia con entusiasmo. La madre della futura mamma, la Regina, ha condiviso la notizia, esprimendo la propria felicità. La gravidanza di Iman è stata comunicata pubblicamente senza ulteriori dettagli sul periodo o le modalità. La famiglia reale si prepara ad accogliere un nuovo membro, mentre l’annuncio ha suscitato reazioni positive tra i sostenitori. Non ci sono state comunicazioni ufficiali su eventuali dettagli medici o piani specifici riguardo alla nascita.

Un annuncio dolcissimo, arrivato all’improvviso per la gioia di sudditi e fan. Rania di Giordania si prepara a diventare di nuovo nonna: sua figlia, la Principessa Iman, è incinta per la seconda volta. La Regina ha voluto condividere questo momento di immensa felicità direttamente sul suo profilo Instagram, pubblicando uno scatto a sorpresa, romantico e intimo, che ha subito fatto il giro del web, scatenando l’entusiasmo dei follower. Il dolce annuncio su Instagram. Per comunicare la splendida notizia, la Regina Rania ha scelto una via lontana dai rigidi e formali protocolli di corte, pubblicando sul suo account Instagram un bellissimo... 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Rania di Giordania di nuovo nonna, Iman è incinta: “Non potremmo essere più felici”

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