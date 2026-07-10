L’arte come specchio dell’anima, ma anche come motore di coesione sociale e inclusione. Sabato 11 luglio, alle ore 21, il sipario del Teatro San Filippo Neri si alzerà su un appuntamento culturale di altissimo profilo: ’Frammenti d’Identità: Pirandello tra Scena e Pellicola’. L’evento, ideato e organizzato dall’Associazione Culturale Teatrale ’Gli O’Scenici Aps’, propone una profonda riflessione sulla modernità del pensiero pirandelliano, celebrando il legame indissolubile tra la tradizione teatrale e l’evoluzione del linguaggio cinematografico. L’iniziativa a ingresso gratuito sposa appieno i principi del ’ welfare culturale ’. L’obiettivo... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Con un amico in pensione abbiamo inventato un quiz al contrario: ti diamo la risposta, tu trovi la domanda… muovendo un cavallo degli scacchi. È gratis, niente pubblicità, niente registrazione. reddit

A teatro c’è Pirandello con ’Frammenti d’Identità’Ingresso gratuito al San Filippo Neri di San Benedetto, sabato alle ore 21. Lo spettacolo si dividerà in due atti e indagherà a fondo l’anima dell’artista. ilrestodelcarlino.it

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