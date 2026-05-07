Il Teatro dei Ragazzi celebra Pirandello

Sabato 9 maggio si apre a Marano la 41esima edizione del Festival Nazionale del Teatro dei Ragazzi, una manifestazione dedicata alle rappresentazioni teatrali create e interpretate da bambini e giovani di tutta Italia. L’evento, che si svolge annualmente, promuove il teatro prodotto da questa fascia d’età e coinvolge diverse realtà del settore. La giornata di inaugurazione segna l’inizio di una serie di spettacoli e iniziative che si protrarranno nei giorni successivi.

Sabato 9 maggio si inaugura a Marano la 41esima edizione del Festival Nazionale del Teatro dei Ragazzi, storica manifestazione che promuove e valorizza il teatro realizzato, ideato, ed eseguito dai bambini e ragazzi dell’intero territorio nazionale. L’edizione 2026 è dedicata al tema " Le maschere nel teatro " e prende spunto dal centenario di Uno, nessuno e centomila di Luigi Pirandello, proponendo una riflessione sulla molteplicità dell’identità e sul significato delle “maschere” nel linguaggio teatrale contemporaneo. L’intero programma conferma la centralità dei ragazzi come protagonisti del Festival, attraverso la creazione e la messa in scena delle proprie produzioni teatrali.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Teatro dei Ragazzi celebra Pirandello Presentata alla BIT di Milano la 78ª edizione del Mandorlo in Fiore dal 7 al 15 marzo Notizie correlate "I ragazzi irresistibili": Orsini e Branciaroli al teatro Pirandello per la commedia più amata di Neil SimonSigarette elettroniche e polmone da popcorn: moda innocua o rischio cardiovascolare sottovalutato? Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa... Teatro Pirandello, prosegue l’iter per il risanamento delle coperture“Prosegue con concretezza il percorso avviato per la sistemazione definitiva delle coperture del Teatro Luigi Pirandello”. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Osservatorio Teatro Ragazzi, verso la nuova stagione del Teatro della Toscana; Terre di Castelli: torna il Festival dei Teatro dei Ragazzi. Da sabato 9 al via la 41esima edizione della rassegna; Il Teatro dei Ragazzi celebra Pirandello; Il teatro dei giovani stasera accende Asiago con i saggi finali. A Molfetta il teatro è dei ragazziEntra nel vivo la 17esima edizione del festival Ti fiabo e Ti racconto che da domani si sposta all’anfiteatro di Ponente di Molfetta, con un cartellone ricco di spettacoli ispirati alle più belle ... bari.repubblica.it Teatro Telaio, gli esiti dei laboratori con educatori e ragazzi dal 6 maggio al BorsoniTeatro Telaio presenta al Borsoni le conclusioni del percorso teatrale costruito con il coinvolgimento di educatori, bambini e ragazzi. quibrescia.it "Se soffre il teatro - aggiunge la consigliera autonomista - soffre lìintero comparto culturale e si indebolisce il tessuto produttivo della città" - facebook.com facebook Dagli hub al teatro Romano, Brescia città inclusiva e vivace x.com