Al Teatro Pirandello è stata annunciata la nomina della dottoressa Alessandra Fiaccabrino come nuova direttrice generale. La decisione riguarda un cambiamento nella gestione del teatro, che mira a introdurre nuove strategie e tecniche per chiudere definitivamente con la vicenda di Eventopoli. La scelta è stata comunicata dalla Fondazione che gestisce l’ente culturale, senza ulteriori dettagli sui piani futuri.

? Cosa sapere La Fondazione Teatro Pirandello nomina la dottoressa Alessandra Fiaccabrino come nuova direttrice generale.. La nomina segue le dimissioni di Salvo Prestia legate all'inchiesta giudiziaria Eventopoli.. La Fondazione Teatro Luigi Pirandello ha affidato la direzione generale ad Alessandra Fiaccabrino, una professionista iscritta all’albo dei dottori commercialisti e dei revisori legali con una consolidata esperienza in organismi di controllo e enti pubblici. La decisione del consiglio di amministrazione è arrivata dopo un processo di selezione che ha il confronto tra diverse candidature interessate alla guida dell'istituzione teatrale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Teatro Pirandello: arriva la tecnica per chiudere con Eventopoli

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