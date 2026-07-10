A Napoli, dal 13 al 16 luglio, si svolge l’ottava edizione dell’International Symposium on Measurement in Networking and Communications (MNC 2026) presso l’Università Federico II. L’evento riunisce esperti e ricercatori nel campo delle reti e delle telecomunicazioni per discutere di tecnologie e innovazioni. La conferenza si concentra su temi legati alla misurazione e alla gestione delle reti, coinvolgendo partecipanti provenienti da diversi paesi.

Tempo di lettura: 2 minuti Dal tredici al sedici luglio prossimo l’Università Federico II ospita l’ottava edizione dell’ International Symposium on Measurement in Networking and Communications – MNC 2026. La cerimonia di apertura è in programma il prossimo lunedì alle 14.30, al Centro Congressi di via Partenope. Il simposio, promosso dall’ IEEE e coordinato dal comitato tecnico TC-37 della Instrumentation and Measurement Society, riunisce a Napoli ricercatori, aziende ed enti di standardizzazione da tutto il mondo. La regia scientifica è firmata da Nicola Pasquino, docente della Federico II, e da Gianfranco Miele dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale, entrambi general chair dell’evento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - A Napoli il simposio IEEE MNC 2026, alla Federico II il futuro delle reti e delle telecomunicazioni

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