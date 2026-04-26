Iress 2026 | alla Federico II studenti industria e istituzioni a confronto sul futuro dell’ingegneria aerospaziale

A Napoli sta per arrivare l’Iress 2026, un evento che coinvolge studenti, industria e istituzioni per discutere del futuro dell’ingegneria aerospaziale. La manifestazione si svolgerà presso l’Università Federico II e rappresenta un’occasione per confrontarsi sui progetti e le sfide nel settore. L’appuntamento promette di mettere in contatto diverse realtà e di offrire uno sguardo sulle innovazioni in campo aerospaziale.

Napoli si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più originali e significativi del panorama universitario e tecnologico nazionale. Dopo Torino, Padova e Roma, sarà infatti il capoluogo campano a ospitare la quarta edizione di Iress – Italian Rocket Engineering Student Summit, il summit itinerante dei team universitari italiani impegnati nella progettazione e nello sviluppo di razzi sperimentali. L’appuntamento è fissato per lunedì 27 aprile 2026, alle ore 14:30, nell’ Aula Rossa del Complesso universitario di Monte Sant’Angelo. L’edizione 2026 assume un valore particolare non solo per il profilo tecnico e formativo dell’iniziativa, ma anche per il suo forte significato territoriale e istituzionale.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate IRESS 2026: all’Università di Napoli Federico II summit nazionale dei team universitari di rocketry sperimentaleNapoli si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più originali e significativi del panorama universitario e tecnologico nazionale. euteknos protagonista alla giornata nazionale del made in italy 2026: istituzioni, imprese e giovani a confronto sul futuro del paeseLa Bassa Padovana sarà al centro della scena nazionale del “saper fare italiano”. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: IRESS 2026: all’Università di Napoli Federico II il summit nazionale dei team universitari di rocketry sperimentale; NAPOLI SERVIZI: RIMOSSO STRISCIONE NELLA GIORNATA DELLA LIBERAZIONE. Open Week Onda 2026 alla Federico II, visite gratuite e incontri per la salute della donnaUna settimana di visite gratuite e di incontri informativi dedicati alla salute della donna. Come da tradizione, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli aderisce alla (H) Open Week ... ilmattino.it