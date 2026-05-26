A Verghereto avanza la destra giovanile FdI | A 18 anni Gabriele Bernabini è il più giovane consigliere d' Italia
A Verghereto, Gabriele Bernabini, 18 anni, è stato eletto consigliere comunale e risulta il più giovane in Italia. È un militante di Gioventù Nazionale e ha ottenuto il secondo maggior numero di voti nella sua lista.
“Anche a Verghereto la destra giovanile è protagonista. L’elezione in consiglio comunale di Gabriele Bernabini, diciottenne militante di Gioventù Nazionale e secondo più votato della lista, rappresenta un grande motivo di orgoglio per tutta la nostra comunità”. A parlare è Nicholas Pellegrini. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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