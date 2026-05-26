A Verghereto avanza la destra giovanile FdI | A 18 anni Gabriele Bernabini è il più giovane consigliere d' Italia

Da cesenatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Verghereto, Gabriele Bernabini, 18 anni, è stato eletto consigliere comunale e risulta il più giovane in Italia. È un militante di Gioventù Nazionale e ha ottenuto il secondo maggior numero di voti nella sua lista.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

“Anche a Verghereto la destra giovanile è protagonista. L’elezione in consiglio comunale di Gabriele Bernabini, diciottenne militante di Gioventù Nazionale e secondo più votato della lista, rappresenta un grande motivo di orgoglio per tutta la nostra comunità”. A parlare è Nicholas Pellegrini. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Genova, giovane di 18 anni accoltellato più volte alla schiena durante la movidaDurante la notte tra sabato e domenica, un giovane di 18 anni è stato ferito con diverse coltellate alla schiena in Stradone Sant’Agostino, una delle...

Il consigliere regionale Macconi sceglie Vannacci: “Per riportare il baricentro culturale più a destra”Un consigliere regionale di una regione del Nord Italia ha scelto di aderire a Futuro Nazionale, il partito guidato da Roberto Vannacci.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web