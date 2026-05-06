Ciaf e Vif | Il Vescovo Pellegrini ricorda i 50 anni dall' Orcolat e il coraggio della rinascita friulana

A 50 anni dall'Orcolat, un evento che causò numerosi danni e vittime nel 1976, il Vescovo di Concordia-Pordenone ha celebrato una messa a Pinzano. L'incontro ha voluto ricordare le persone coinvolte e celebrare la forza dimostrata dal territorio nel superare le difficoltà. La cerimonia si è svolta nel rispetto della memoria e del ricordo di quel tragico giorno.

A mezzo secolo da quel tragico giovedì 6 maggio 1976, il Vescovo di Concordia-Pordenone, Giuseppe Pellegrini, ha celebrato una Santa Messa a Pinzano per commemorare le vittime e rendere omaggio all'incrollabile coraggio del popolo friulano. Alle ore 21:00 di cinquant'anni fa, in soli 59 secondi.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Notizie correlate Leggi anche: Bolero Carmina Burana, per i 50 anni dal terremoto il Festival di Majano ricorda l'orcolat Sacile: la fiaba dell’Orcolat per ricordare i 50 anni del sisma? Cosa scoprirai Come può una figura mitologica spiegare il trauma del terremoto? Chi sono gli studenti che daranno voce alla memoria storica? Cosa... Una raccolta di contenuti Il vescovo Pellegrini: Aiutate i carceratiNel messaggio natalizio di Monsignor Giuseppe Pellegrini Vescovo di Concordia- Pordenone l'invito ad aiutare i carcerati. Di seguito il messaggio completo: Non si è mai sentito che un Dio scegliesse ... rainews.it Venerdì Santo: mons. Pellegrini (Pordenone), il Crocifisso è specchio della nostra umanitàIn questo Venerdì Santo, l’altare spoglio della Concattedrale invita al silenzio dell’attesa. Così durante l’omelia per la Passione del Signore, il vescovo di Concordia-Pordenone, mons. Giuseppe ... agensir.it