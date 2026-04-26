Al Centro Fernandes dibattito col vescovo su migranti e accoglienza

Domani mattina alle 11.00, presso il Centro Fernandes di Castel Volturno, si terrà un incontro dedicato al tema delle migrazioni e delle politiche di accoglienza. La discussione vedrà la partecipazione di un vescovo, che interverrà sul ruolo delle comunità e delle istituzioni rispetto a queste questioni. L'evento si svolge in un momento di particolare attenzione pubblica su tematiche legate ai flussi migratori.

Domani, lunedì 27 aprile, alle ore 11.00 il Centro Fernandes di Castel Volturno ospiterà un incontro dedicato al complesso tema delle migrazioni e dell'accoglienza. L'incontro sarà presieduto da Sua Eccellenza Mons. Pietro Lagnese, Arcivescovo di Capua e Vescovo di Caserta, che aprirà i lavori.🔗 Leggi su Casertanews.it

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