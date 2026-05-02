La finale del Masters 1000 di Madrid del 2026 vede confrontarsi Jannik Sinner e Alexander Zverev, due giocatori che si sono incontrati più volte nel corso della stagione. L’evento si svolge sui campi in terra battuta della capitale spagnola e coinvolge un vasto pubblico di appassionati. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile anche in streaming, con orari che verranno comunicati prossimamente.

La loro rivalità, iniziata nel 2020 al Roland Garros, si arricchisce di un nuovo capitolo in una cornice che promette spettacolo, tensione e un tennis di altissimo livello. Il pubblico italiano vuole sapere come seguire l’evento, se la finale sarà visibile in chiaro, quali piattaforme offriranno lo streaming e a che ora inizierà il match. Dove si potrà vedere Sinner vs Zverev? L’incontro sarà trasmesso anche su Tv8? E quali sono le opzioni per seguirlo in streaming? Scopriamolo insieme. La finale del Masters 1000 di Madrid tra Sinner e Zverev è in programma domenica 3 maggio 2026, nel tardo pomeriggio. L’orario esatto non può essere fissato con precisione, perché dipende dalla durata degli incontri precedenti, ma il match dovrebbe iniziare non prima delle 17.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Sinner vs Zverev, finale Madrid 2026: dove vederla in tv, in chiaro, streaming e orari

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