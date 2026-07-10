A che ora Sinner-Djokovic su TV8 oggi Wimbledon 2026 | ordine semifinali programma in chiaro streaming

Oggi, venerdì 10 luglio, si disputa la semifinale di Wimbledon 2026 tra Sinner e Djokovic. L’incontro si svolge tra il tardo pomeriggio e la sera, a partire dalle 14, sul Campo Centrale. La partita sarà trasmessa in chiaro su TV8 e sarà disponibile anche in streaming. La sfida rappresenta il secondo match in programma sul centrale.

Oggi venerdì 10 luglio si gioca Sinner-Djokovic, semifinale di Wimbledon 2026: l’incontro si giocherà tra il tardo pomeriggio e la serata, sarà il secondo incontro sul Campo Centrale a partire dalle ore 14.30 italiane e inizierà al termine dell’altra semifinale tra il tedesco Alexander Zverev e il britannico Arthur Fery. Si preannuncia un confronto particolarmente equilibrato, avvincente e appassionante sui sacri prati londinesi, dove viene messa in palio la qualificazione all’atto conclusivo del terzo Slam della stagione. Jannik Sinner non ha espresso un gioco spumeggiante nei primi cinque incontri disputati sull’erba più prestigiosa e iconica al mondo, ma il fuoriclasse altoatesino è comunque riuscito a superare il serbo Kecmanovic, il portoghese Borges, lo statunitense Brooksby, il giapponese Mochizuki e il tedesco Struff. 🔗 Leggi su Oasport.it

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