A che ora Sinner-Ruud oggi su TV8? Programma finale in chiaro e streaming

Domani, domenica 17 maggio, si svolgerà la finale del singolare maschile dell’ATP Masters 1000 di Roma. L’evento vedrà protagonista l’italiano Jannik Sinner, che occupa il primo posto nel tabellone e nel ranking mondiale, contro il norvegese Casper Ruud, che si presenta come numero 23 del seeding. La partita sarà trasmessa in chiaro su TV8 e sarà disponibile anche in streaming. L’orario di inizio non è ancora stato comunicato ufficialmente.

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