A che ora Sinner-Ruud oggi su TV8? Programma finale in chiaro e streaming
Domani, domenica 17 maggio, si svolgerà la finale del singolare maschile dell’ATP Masters 1000 di Roma. L’evento vedrà protagonista l’italiano Jannik Sinner, che occupa il primo posto nel tabellone e nel ranking mondiale, contro il norvegese Casper Ruud, che si presenta come numero 23 del seeding. La partita sarà trasmessa in chiaro su TV8 e sarà disponibile anche in streaming. L’orario di inizio non è ancora stato comunicato ufficialmente.
L’ ultimo atto del tabellone di singolare maschile dell’ATP Masters 1000 di Roma andrà in scena domani, domenica 17 maggio: l’azzurro Jannik Sinner, numero 1 del seeding e del mondo, affronterà il norvegese Casper Ruud, testa di serie numero 23. LA DIRETTA LIVE DI SINNER-RUUD DALLE 17.00 L’incontro andrà in scena sul Campo Centrale: il programma verrà aperto alle ore 12.00 dalla finale di doppio femminile, seguita, non prima delle ore 14.00, dall’ultimo atto di doppio maschile, ed infine, non prima delle ore 17.00, dalla finale di singolare maschile. La finale di singolare maschile sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su TV8 HD ed in abbonamento su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. 🔗 Leggi su Oasport.it
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