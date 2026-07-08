Sinner-Djokovic si vedrà in chiaro su TV8? Il pallino in mano a Sky | orario programma streaming

Jannik Sinner ha raggiunto le semifinali di Wimbledon 2026 e la partita contro Djokovic sarà trasmessa in diretta su TV8. La semifinale è prevista per venerdì alle 14:00, con possibilità di streaming su piattaforme dedicate. La decisione di trasmettere l’incontro in chiaro è stata presa da Sky, che detiene i diritti televisivi. La partita si svolgerà sui campi di Londra, con copertura anche sui canali digitali.

Jannik Sinner si è qualificato alle semifinali di Wimbledon 2026, il terzo Slam della stagione in corso di svolgimento sui sacri prati londinesi. Il numero 1 del mondo non ha espresso un gioco spumeggiante nelle prime cinque partite disputate sull’erba più iconica e prestigiosa del mondo, ma è comunque riuscito ad arginare il gioco di rivali potenzialmente rognosi come Miomir Kecmanovic, Nuno Borges, Jenson Brooksby, Shintaro Mochizuki e Jan-Lennard Struff. Il fuoriclasse altoatesino dovrà però necessariamente alzare il proprio livello di gioco per fronteggiare l’eterno Novak Djokovic, che a 39 anni è riuscito ad arginare il canadese Felix Auger-Aliassime dopo cinque ore di battaglia e che sarà un osso decisamente duro. 🔗 Leggi su Oasport.it

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When Novak Djokovic turned into an aeroplane

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