Sinner-Djokovic si vedrà in chiaro su TV8? Il pallino in mano a Sky | orario programma streaming

Da oasport.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Jannik Sinner ha raggiunto le semifinali di Wimbledon 2026 e la partita contro Djokovic sarà trasmessa in diretta su TV8. La semifinale è prevista per venerdì alle 14:00, con possibilità di streaming su piattaforme dedicate. La decisione di trasmettere l’incontro in chiaro è stata presa da Sky, che detiene i diritti televisivi. La partita si svolgerà sui campi di Londra, con copertura anche sui canali digitali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Jannik Sinner si è qualificato alle semifinali di Wimbledon 2026, il terzo Slam della stagione in corso di svolgimento sui sacri prati londinesi. Il numero 1 del mondo non ha espresso un gioco spumeggiante nelle prime cinque partite disputate sull’erba più iconica e prestigiosa del mondo, ma è comunque riuscito ad arginare il gioco di rivali potenzialmente rognosi come Miomir Kecmanovic, Nuno Borges, Jenson Brooksby, Shintaro Mochizuki e Jan-Lennard Struff. Il fuoriclasse altoatesino dovrà però necessariamente alzare il proprio livello di gioco per fronteggiare l’eterno Novak Djokovic, che a 39 anni è riuscito ad arginare il canadese Felix Auger-Aliassime dopo cinque ore di battaglia e che sarà un osso decisamente duro. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Sinner.

sinner djokovic si vedr224 in chiaro su tv8 il pallino in mano a sky orario programma streaming
© Oasport.it - Sinner-Djokovic si vedrà in chiaro su TV8? Il pallino in mano a Sky: orario, programma, streaming
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

When Novak Djokovic turned into an aeroplane

Video When Novak Djokovic turned into an aeroplane ?

Notizie e thread social correlati

Sinner-Ofner si vedrà su TV8 in chiaro? Orario, programma, streamingSabato 9 maggio, Jannik Sinner affronterà Sebastian Ofner nel match dei trentaduesimi di finale degli Internazionali d’Italia 2026, che si disputerà...

Sinner-Kecmanovic si vedrà su TV8 in chiaro? Orario Wimbledon, programma, streamingL'incontro tra Jannik Sinner e Miomir Kecmanovic a Wimbledon si giocherà alle 14 sul Center Court.

Temi più discussi: Jannik Sinner - Novak Djokovic oggi a Wimbledon 2026: programma, orario e dove vedere la partita in diretta tv e streaming · Tennis ATP; Quando si gioca Sinner-Djokovic in semifinale a Wimbledon 2026, data e orario del terzo atto a Londra; È il migliore del mondo, Djokovic 'teme' Sinner in semifinale a Wimbledon 2026; Sinner-Djokovic, semifinale Wimbledon: orario, quando si gioca e dove vederla in tv.

sinner djokovic sinner djokovic si vedràWimbledon, Sinner-Djokovic: quando e dove vedere la semifinaleJannik Sinner sfiderà Novak Djokovic in semifinale a Wimbledon. Il numero uno al mondo, che ha battuto in tre set il tedesco Jan-Lennard Struff con il punteggio di 7-5 7-6 6-3, scenderà in campo vener ... tg24.sky.it

sinner djokovic sinner djokovic si vedràSinner-Djokovic, Wimbledon 2026: orario semifinale, tv, streaming, ipotesi diretta in chiaroVenerdì 10 luglio Jannik Sinner, numero 1 del tabellone e del mondo, scenderà in campo nel torneo di singolare maschile di Wimbledon 2026 di tennis contro ... oasport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web