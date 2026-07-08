Durante la Haute Couture Week di Parigi sono stati presentati i look di brand come Schiaparelli, Dior, Chanel, Giorgio Armani Privé, Balenciaga, Elie Saab e Jean-Paul Gaultier. Tra le creazioni più commentate ci sono i vestiti con elementi insoliti come i funghi giganti di Chanel e le novità introdotte da Dior sotto la direzione di Jonathan Anderson. Le sfilate hanno mostrato una varietà di stili e interpretazioni della moda alta moda.

Tra gli appuntamenti più attesi ci sono Schiaparelli, Dior, Chanel, Giorgio Armani Privé, Balenciaga, Elie Saab e Jean-Paul Gaultier. Nomi che, anche solo nelle ultime stagioni, ci hanno già dato parecchio materiale da riguardare: dai funghi giganti formato «wow» di Matthieu Blazy da Chanel, fino al nuovo corso di Jonathan Anderson da Dior. Insomma, non proprio una settimana in cui ci si possa annoiare facilmente. Per questo abbiamo deciso di raccogliere, giorno dopo giorno, il meglio della Haute Couture Week di Parigi attraverso le foto più belle dalle sfilate. Non una recensione completa, non un riassunto di tutto quello che è successo e nemmeno un giro tra le celebrity in prima fila. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Tutto il meglio della Haute Couture Week di Parigi: le immagini e i look più belli

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