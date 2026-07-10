Il CEO di Intesa Sanpaolo ha commentato che ci sono 95.000 bambini in famiglie con redditi sotto i 15.000 euro. Ha aggiunto che, considerando il debito pubblico, trovare imbarazzo nel discutere di aumentare le spese per le armi è naturale. Le sue dichiarazioni evidenziano il contrasto tra le esigenze di tutela sociale e le priorità di bilancio. La sua opinione si basa sulla presenza di bambini in condizioni di povertà e sul livello di spesa militare.

“Vedendo 95.000 bambini in famiglie con reddito sotto i 15.000 euro e pensando ai livelli del debito pubblico del nostro Paese, il fatto che stiamo ragionando su come aumentare le spese per le armi mi fa sentire in imbarazzo da cittadino italiano”. A pronunciare questa frase è stato Carlo Messina, ceo di Intesa Sanpaolo. L’occasione è stata la presentazione a Torino del progetto “Scelte future”, l’iniziativa realizzata congiuntamente con la Fondazione Compagnia di Sanpaolo e la Fondazione Ufficio Pio per sostenere il futuro educativo dei giovani. “Non siamo una potenza nucleare, non lo saremo mai, abbiamo bambini che sono sotto questa soglia... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “95mila bambini in famiglie povere, ragionare su aumento spese per armi mi fa sentire in imbarazzo”: le parole del ceo di Intesa Sanpaolo

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