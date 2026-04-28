L’Ufficio di bilancio ha stimato che, nel peggior scenario, le famiglie a basso reddito affronteranno un’inflazione del 4%. Con l’aumento dei prezzi energetici, si registra un incremento anche nel drenaggio fiscale, che colpisce maggiormente le famiglie più povere. La crisi energetica, innescata dal conflitto in Iran coinvolgendo gli Stati Uniti e Israele, si riflette sull’impatto economico sui nuclei familiari con risorse limitate.

Le famiglie più povere pagano il conto più alto del nuovo choc energetico causato dalla guerra in Iran scatenata da Usa e Israele. E non di poco: stando ai calcoli dell’ Ufficio parlamentare di bilancio nello scenario peggiore, quello di una guerra in Medio Oriente prolungata che innesca rincari dell’energia, potrebbero ritrovarsi a subire un’ inflazione fino al 4%. Contro il 3,1% che colpirebbe i nuclei più benestanti. Il messaggio al governo, che nei prossimi giorni dovrà decidere se rifinanziare il taglio generalizzato delle accise varato il 18 marzo e poi prorogato per un altro mese, è chiaro: adottare misure uguali per tutti non solo è...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’Ufficio di bilancio: “Nello scenario peggiore le famiglie povere subiranno un’inflazione del 4%”. E con l’aumento dei prezzi riparte il drenaggio fiscale

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