La mostra “1946: nasce la Repubblica. L’Assemblea Costituente a Montecitorio” è aperta nella Sala della Lupa e rimarrà visitabile per tutto luglio. Riaprirà a settembre e proseguirà fino alla fine dell’anno. Da quando è stata inaugurata, ha attirato migliaia di visitatori. La mostra si concentra sugli eventi e i protagonisti dell’Assemblea Costituente del 1946.

ROMA – È aperta per tutto luglio, e riaprirà da settembre fino alla fine dell’anno, la mostra “1946: nasce la Repubblica. L’Assemblea Costituente a Montecitorio”, nella Sala della Lupa. L’esposizione è stata inaugurata dal Presidente della Camera, Lorenzo Fontana e dal Segretario Generale, Fabrizio Castaldi il 6 maggio ed è stata visitata dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella nel contesto della cerimonia per gli 80 anni della prima seduta dell’Assemblea costituente, il 25 giugno. Dal giorno di apertura al pubblico, il 7 maggio, sono diverse migliaia le persone, tra cui giovani e studenti, che hanno fatto visita agli spazi espositivi. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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80 Repubblica aperta per tutto luglio la mostra a Montecitorio. Migliaia di visitatori dall'apertura

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