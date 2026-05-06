80 anni della Repubblica inaugurata la mostra a Montecitorio Fontana | Un invito particolare ai giovani

In occasione dei 80 anni della Repubblica, è stata inaugurata a Montecitorio una mostra intitolata “1946: nasce la Repubblica. L’Assemblea Costituente a Montecitorio”. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e il ministro della Cultura ha rivolto un messaggio ai giovani, invitandoli a conoscere meglio quel periodo storico. La mostra raccoglie documenti, fotografie e materiali originali legati alla nascita della Repubblica italiana.

ROMA – La mostra “1946: nasce la Repubblica. L’Assemblea Costituente a Montecitorio” è “un’iniziativa di particolare rilevanza culturale che si inserisce nell’ambito delle celebrazioni per gli 80 anni dell’Assemblea Costituente, protagonista del processo di rinascita del Paese dopo la dittatura fascista. La scelta della Sala della Lupa non è casuale. Riveste un alto valore simbolico. Proprio in quella sala vennero proclamati i risultati del referendum istituzionale che diede vita alla Repubblica, figlia delle prime elezioni a suffragio universale del 2 giugno 1946”. Così il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, inaugurando l’esposizione che aprirà al pubblico giovedì 7 maggio alle 10.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - 80 anni della Repubblica, inaugurata la mostra a Montecitorio. Fontana: “Un invito particolare ai giovani” Notizie correlate 80 anni della Repubblica, si inaugura la mostra in Sala della Lupa con FontanaROMA – Si inaugura mercoledì 6 maggio, a partire dalle ore 11, la mostra “1946: nasce la Repubblica. Lettera aperta al Presidente della Repubblica per gli 80 anni della Costituzione Italiana e invito alla Giostra del Saracino di settembreArezzo, 26 febbraio 2026 – Lettera aperta al Presidente della Repubblica per gli 80 anni della Costituzione Italiana e invito alla Giostra del... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Repubblica Italiana e Statuto Siciliano compiono 80 anni. Incontro il 7 maggio all’ARS promosso da USR Sicilia e Assessorato regionale dell’Istruzione; Le donne che hanno costruito l’Italia: a Vasto la mostra sugli 80 anni della Repubblica; 80 anni di Repubblica: Marta Cartabia e l'eredità della Carta Costituzionale; Il Consiglio comunale di Gambettola celebra gli 80 anni della Repubblica -. Ravenna celebra gli 80 anni della Repubblica: firmato il protocollo per memoria, cultura e partecipazioneUn impegno condiviso per custodire la memoria e trasmettere i valori della democrazia alle nuove generazioni. È stato firmato questo pomeriggio, nella Sala del Consiglio Provinciale, il Protocollo d’I ... ravennawebtv.it 80 anni della Repubblica, si inaugura la mostra in Sala della LupaSi inaugura oggi, mercoledì 6 maggio, alle ore 11, la mostra 1946: nasce la Repubblica. L’assemblea costituente a Montecitorio. Dopo la presentazione, in Sala Aldo Moro, da parte del presidente Lore ... avionews.it Centinaia di bambini con le bandierine hanno accolto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella cantando l’Inno di Mameli al termine delle celebrazioni a Gemona. Insieme alla premier Giorgia Meloni, il capo dello Stato si è poi diretto verso Palazzo Elti - facebook.com facebook Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha scherzato al Quirinale con Claudio Bisio durante la cerimonia di presentazione delle candidature ai David di Donatello. L'attore - che conduceva l'incontro -ha ricordato di aver girato nel palazzo alcune scen x.com