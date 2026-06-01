Il 2 giugno, Montecitorio sarà aperto al pubblico dalle 16, con la banda musicale della Guardia di Finanza che suonerà. All’interno, sono visibili esposizioni su 80 anni di storia e sulle donne della Repubblica. Anche il complesso di vicolo Valdina sarà accessibile ai visitatori, mentre sulla facciata dell’edificio sventola il tricolore.

ROMA – In occasione della festa del 2 giugno Montecitorio sarà aperto, dalle 16, sulle note della banda musicale della Guardia di Finanza. I visitatori che si sono prenotati dal sito Internet nei giorni scorsi (i posti sono esauriti) saranno guidati nelle principali sale di rappresentanza, con tappe, tra le altre, in sala della Lupa, dove è allestita la mostra “1946: nasce la Repubblica. L’Assemblea Costituente a Montecitorio”, e in Aula. Sarà inoltre aperto anche il complesso di vicolo Valdina, l’edificio nato in epoca altomedievale nel cuore del Campo Marzio, attorno alla Chiesa di San Gregorio Nazianzeno. Qui è a disposizione del pubblico l’esposizione Ansa dedicata alle donne della Repubblica. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - 2 giugno, Montecitorio e complesso di vicolo Valdina aperti ai visitatori. Mostre su 80 anni e donne della Repubblica. Tricolore sulla facciata

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