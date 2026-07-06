Alla Berlin Fashion Week GmbH ha riportato alla luce un secolo di moda berlinese dimenticata
Durante la Berlin Fashion Week, la società GmbH ha presentato uno show che ha riscoperto un secolo di moda berlinese dimenticata. La sfilata, in chiusura dell’evento, ha unito elementi tradizionali e innovativi, sorprendendo il pubblico. La presentazione ha coinvolto abiti e stiletti di epoche passate, reinterpretati in chiave moderna. La scena si è svolta senza incidenti, attirando l’attenzione di addetti ai lavori e appassionati.
Lo show di GmbH ha chiuso la Berlin Fashion Week nel modo più GmbH possibile: con un'idea che sulla carta rischiava il compitino istituzionale ma in passerella ha convinto tutti. Bastano i colletti dei primi look, che scopriremo poi ripresi dalle sartorie berlinesi di inizio Novecento, per capire che Benjamin Huseby e Serhat Isik non hanno semplicemente festeggiato dieci anni di brand, ma riportando a galla un pezzo di storia che qualcuno, negli anni Trenta, aveva provato a cancellare con la violenza. La storia purtroppo è questa: negli anni Venti Berlino aveva una scena couture che reggeva il confronto con Parigi, sartorie e maison che vestivano l'Europa. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
Berlin Fashion Week / my personal fashion diary & catch ups
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