Durante la Berlin Fashion Week, la società GmbH ha presentato uno show che ha riscoperto un secolo di moda berlinese dimenticata. La sfilata, in chiusura dell’evento, ha unito elementi tradizionali e innovativi, sorprendendo il pubblico. La presentazione ha coinvolto abiti e stiletti di epoche passate, reinterpretati in chiave moderna. La scena si è svolta senza incidenti, attirando l’attenzione di addetti ai lavori e appassionati.

Lo show di GmbH ha chiuso la Berlin Fashion Week nel modo più GmbH possibile: con un'idea che sulla carta rischiava il compitino istituzionale ma in passerella ha convinto tutti. Bastano i colletti dei primi look, che scopriremo poi ripresi dalle sartorie berlinesi di inizio Novecento, per capire che Benjamin Huseby e Serhat Isik non hanno semplicemente festeggiato dieci anni di brand, ma riportando a galla un pezzo di storia che qualcuno, negli anni Trenta, aveva provato a cancellare con la violenza. La storia purtroppo è questa: negli anni Venti Berlino aveva una scena couture che reggeva il confronto con Parigi, sartorie e maison che vestivano l'Europa. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Alla Berlin Fashion Week GmbH ha riportato alla luce un secolo di moda berlinese dimenticata

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