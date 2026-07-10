A cinquant'anni dalla tragedia di Seveso, si evidenziano reticenze e occultamenti da parte dei vertici aziendali. Dopo l'incidente chimico, furono fornite notizie sulla gravità dei danni con un ritardo enorme. Le autorità e le aziende coinvolte non divulgarono subito le informazioni complete, contribuendo a un ritardo nelle risposte di emergenza. La mancata trasparenza ha segnato profondamente la gestione dell'incidente e le sue conseguenze.

(Agenzia Vista) Lombardia, 10 luglio 2026 "Risalta molto ancora oggi, a distanza di cinquant'anni, l'intollerabile irresponsabilità dei vertici aziendali con il colpevole ritardo con cui fornirono notizie della gravità di quanto stava accadendo. La presenza di diossina nell'aria fu così prima taciuta, occultata, quindi minimizzata. Altrettanto sconcertante è la circostanza che soltanto il disastro svelò che, nello stabilimento, veniva prodotto triclorofenolo, altamente pericoloso. Reticenze e occultamenti gravissimi". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Seveso alla cerimonia ufficiale per il cinquantesimo anniversario del disastro ambientale dell'Icmesa del 10 luglio 1976, quando una nube tossica di diossina si sprigionò a seguito di una esplosione nello stabilimento industriale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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50esimo tragedia Seveso, Mattarella: Ci furono reticenze e occultamenti gravissimi

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