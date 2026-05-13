Cadde in gita scolastica dal balcone dell’hotel morto uno studente 18enne dopo 10 giorni di coma | le ipotesi

Un ragazzo di 18 anni, partecipante a una gita scolastica, è deceduto dopo aver subito una caduta da un balcone di un hotel a Lignano Sabbiadoro. È successo la sera di domenica 3 maggio, mentre era in compagnia dei compagni di scuola dell’ultimo anno. Dopo dieci giorni di coma, il giovane non è più riuscito a riprendersi. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’incidente.

Non ce l’ha fatta il diciottenne di Monopoli precipitato dal balcone di un hotel di Lignano Sabbiadoro la sera di domenica 3 maggio, durante la gita d’istruzione con i compagni dell’ultimo anno del polo liceale «Galileo Galilei – Marie Curie». Lo studente è deceduto la sera del 12 maggio all’ospedale di Udine, dopo dieci giorni di ricovero in condizioni disperate e un coma da cui non si è più risvegliato. La famiglia ha autorizzato l’ espianto degli organi, una scelta che potrà salvare altre vite. Il ragazzo, descritto da insegnanti e compagni come «un ragazzo modello», serio e brillante, il 17 aprile aveva partecipato alla finale nazionale delle Olimpiadi della Fisica a Senigallia, piazzandosi tra i migliori d’Italia con il suo gruppo, come ricorda Repubblica.🔗 Leggi su Open.online

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