10 bombe in Italia La scoperta spaventosa | interviene l’esercito

Da thesocialpost.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dieci bombe sono state trovate in diverse zone del paese, portando all’intervento immediato di forze specializzate e dell’esercito. La scoperta, avvenuta durante lavori di scavo, ha richiesto l’evacuazione di alcuni quartieri e la chiusura di strade nelle vicinanze. Le bombe risalirebbero a un passato recente e sono state trasportate in aree sicure per essere disinnescate. Nessuna persona è rimasta ferita durante le operazioni.

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Un ritrovamento risalente al passato ha richiesto un’immediata mobilitazione delle autorità e l’intervento degli specialisti per garantire la sicurezza delle persone e delle infrastrutture. Alcuni ordigni rimasti nascosti per decenni sono infatti tornati al centro dell’attenzione, rendendo necessario un intervento tecnico complesso e coordinato. Il ritrovamento di residuati bellici rappresenta ancora oggi un’attività che richiede massima cautela. Anche a distanza di molti anni dalla fine dei conflitti, infatti, materiali esplosivi non ancora neutralizzati possono costituire un potenziale pericolo e devono essere gestiti esclusivamente da personale specializzato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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