10 bombe in Italia La scoperta spaventosa | interviene l’esercito

Notizia in breve

Dieci bombe sono state trovate in diverse zone del paese, portando all’intervento immediato di forze specializzate e dell’esercito. La scoperta, avvenuta durante lavori di scavo, ha richiesto l’evacuazione di alcuni quartieri e la chiusura di strade nelle vicinanze. Le bombe risalirebbero a un passato recente e sono state trasportate in aree sicure per essere disinnescate. Nessuna persona è rimasta ferita durante le operazioni.