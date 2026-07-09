Alexander Zverev ha vinto in tre set contro Taylor Fritz, raggiungendo per la prima volta la semifinale di Wimbledon. In questa fase del torneo affronterà il britannico Arthur Fery, considerato una sorpresa e favorito di casa. Zverev ha commentato che, nonostante il pubblico tiferà per Fery, apprezza l’atmosfera generale del torneo. La semifinale si giocherà nel prossimo turno, con il vincitore che accederà alla finale.

Alexander Zverev liquida in tre set l’insidioso esame Taylor Fritz e, per la prima volta in carriera, conquista la semifinale nel torneo di Wimbledon. Nella semifinale di domani il vincitore del Roland Garros sfiderà il britannico Arthur Fery, idolo di casa e assoluta rivelazione del torneo. In conferenza stampa il tedesco ha spiegato i motivi della sua evoluzione sull’erba, ha rivolto parole di elogio al prossimo avversario e non si è detto preoccupato di dover giocare con il pubblico contro. La legittima soddisfazione per aver raggiunto la prima semifinale a Wimbledon: “Sono molto felice di essere in semifinale, soprattutto contro un giocatore come Taylor, con il quale avevo sofferto parecchio negli ultimi due anni. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Zverev: “Il pubblico tiferà per Fery, ma a me piacciono queste atmosfere”

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