Wimbledon 2026 Zverev spostato a domani Favola Fery ed ora Cobolli vittoria sprint di Fritz

Da oasport.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Wimbledon 2026, Sascha Zverev è stato spostato a domani. Flavio Cobolli ha raggiunto i quarti di finale dopo aver battuto l’australiano de Minaur, testa di serie numero cinque, in una partita veloce. È la seconda volta consecutiva che il giovane italiano si qualifica ai quarti del torneo londinese, dopo aver raggiunto la finale a Roland Garros. Nel frattempo, il match di Zverev è stato posticipato a causa di condizioni meteo.

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Per il secondo anno consecutivo Flavio Cobolli ha staccato il biglietto per i quarti di finale a Wimbledon. Dopo la finale Slam al Roland Garros, dunque il romano si conferma nuovamente sull’erba londinese e lo fa con una prestazione di altissimo livello contro l’australiano Alex de Minaur, testa di serie numero cinque. Cobolli si è imposto in tre set con il punteggio di 7-5 7-6 6-3 dopo due ore e trentaquattro minuti di gioco, riuscendo anche a recuperare da uno svantaggio di 5-2 nel secondo set. Una delle migliori vittorie di Flavio della stagione, la prima contro un Top-10 a Wimbledon e soprattutto la consapevolezza di aver ormai fatto un definitivo salto di carriera. 🔗 Leggi su Oasport.it

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