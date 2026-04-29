In via Firenze attraversamenti e nuovi lampioni Così è più sicura

Sono stati installati nuovi lampioni e realizzati attraversamenti pedonali in via Firenze, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale. L’intervento ha riguardato l’installazione di apparecchi di illuminazione più efficienti e il rifacimento delle strisce pedonali lungo la strada. L’intera operazione si è conclusa nelle ultime settimane, senza interruzioni significative al traffico. La zona ora presenta un sistema di illuminazione più completo e un maggiore rispetto delle norme sulla segnaletica.

E’ stata completata la nuova illuminazione di via Firenze in modo da aumentare la visibilità anche in orario serale e notturno: come era stato annunciato alcune settimane fa, nel tratto da Ponte Petrino al Ponte alla Vittoria sono stati installati 34 nuovi corpi illuminanti più potenti e ad ampio raggio per una più omogenea distribuzione della luce, in modo che non sia schermata dalle fronde degli alberi nel periodo vegetativo. L’opera fa parte di un più ampio intervento di traffic calming sull’arteria voluto dal commissario Sammartino con l’obiettivo di una maggiore sicurezza stradale per pedoni e automobilisti appunto tramite il potenziamento dell’illuminazione e la realizzazione di nuovi attraversamenti pedonali protetti e maggior sorvegliabilità dell’area.🔗 Leggi su Lanazione.it

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