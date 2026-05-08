Ferrante Filt Cgil | Sulla filovia 50 lampioni spenti sulla sicurezza totale disinteresse delle istituzioni

Il rappresentante della Filt Cgil ha segnalato che sulla filovia ci sono 50 lampioni spenti e ha accusato le istituzioni di disinteresse riguardo alla sicurezza. La richiesta al Comune di Montesilvano è stata inviata il 13 febbraio 2026, mentre quella all’Ansfisa è stata inviata il 24 aprile dello stesso anno, contestando la mancanza di risposte da parte degli enti coinvolti.

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