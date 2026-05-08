Ferrante Filt Cgil | Sulla filovia 50 lampioni spenti sulla sicurezza totale disinteresse delle istituzioni
Il rappresentante della Filt Cgil ha segnalato che sulla filovia ci sono 50 lampioni spenti e ha accusato le istituzioni di disinteresse riguardo alla sicurezza. La richiesta al Comune di Montesilvano è stata inviata il 13 febbraio 2026, mentre quella all’Ansfisa è stata inviata il 24 aprile dello stesso anno, contestando la mancanza di risposte da parte degli enti coinvolti.
Il 13 febbraio 2026 la richiesta inviata al Comune di Montesilvano, il 24 aprile quella inviata all’Ansfisa (Agenzia per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali) per segnalare lo stesso problema e lamentare la mancata risposta dell’ente. Oggi la denuncia pubblica del silenzio di.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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