Zes la proposta di Salvini | estenderla a zone di confine Ecco cosa prevede

Salvini propone di estendere la Zes alle zone di confine, sostenendo che l’esperimento di sburocratizzazione al sud ha portato investimenti e rilancio economico. La proposta mira a favorire le imprese e i lavoratori in aree di frontiera, dove si registra una concorrenza più difficile. La proposta prevede l’ampliamento delle zone con agevolazioni fiscali e semplificazioni burocratiche, con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo locale.

«L’esperimento della sburocratizzazione al sud ha dato ottimi risultati rilanciando aree economicamente in difficoltà che hanno attratto investimenti, e penso ad alcune zone di confine dove le nostre imprese e i nostri lavoratori, ovviamente, soffrono di una concorrenza impari. Pensiamo alla differenza di stipendi fra Como e la Svizzera, pensiamo alla differenza di costo benzina, energia fra Trieste e la Slovenia». Il leader della Lega e vice presidente del Consiglio, Matteo Salvini, sintetizza così, nella conferenza stampa convocata a Montecitorio per illustrare, la proposta di legge di estendere ad alcune aree del nord i benefici fiscali previsti dalla Zes. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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