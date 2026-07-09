Salvini propone di estendere le Zes alle zone di confine per favorire imprese e lavoratori. L’obiettivo è sostenere aree con difficoltà economiche, sfruttando il modello di sburocratizzazione già sperimentato al sud. Secondo il ministro, queste zone soffrono di una concorrenza impari, e l’estensione delle Zes potrebbe incentivare investimenti e sviluppare l’economia locale. La proposta mira a creare condizioni più favorevoli in territori di frontiera.

«L’esperimento della sburocratizzazione al sud ha dato ottimi risultati rilanciando aree economicamente in difficoltà che hanno attratto investimenti, e penso ad alcune zone di confine dove le nostre imprese e i nostri lavoratori, ovviamente, soffrono di una concorrenza impari. Pensiamo alla differenza di stipendi fra Como e la Svizzera, pensiamo alla differenza di costo benzina, energia fra Trieste e la Slovenia». Il leader della Lega e vice presidente del Consiglio, Matteo Salvini, sintetizza così, nella conferenza stampa convocata a Montecitorio per illustrare, la proposta di legge di estendere ad alcune aree del nord i benefici fiscali previsti dalla Zes. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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© Ilsole24ore.com - Zes, la proposta di Salvini: estenderla a zone di confine per aiutare lavoratori e imprese

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Ottima idea la #ZES. Io l'avevo proposta 20 anni fa col Fronte Nord. Però i buoni propositi, da soli, non vanno lontano. Occotre che a Roma la Lega blocchi l'iter di Roma Capitale (un assurdo spreco). Do ut des - X x.com

Casa: perché in Italia costa troppo e cosa possiamo fare davvero (la mia proposta) reddit

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