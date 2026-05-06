L'agenzia di stampa iraniana Tasnim ha riportato che una fonte vicina alle trattative ha dichiarato che alcune parti della proposta degli Stati Uniti sono considerate inaccettabili. Nonostante le difficoltà segnalate, il presidente statunitense ha dichiarato di essere ottimista e di voler firmare un accordo entro la prossima settimana. La bozza in discussione riguarda diversi aspetti del negoziato tra i due paesi.

L’agenzia di stampa iraniana Tasnim ha riferito, citando una «fonte ben informata», che « la proposta degli americani contiene diverse clausole inaccettabili». Lo riporta Ynet. Ebrahim Rezaei, portavoce della commissione per la sicurezza nazionale e la politica estera del parlamento iraniano, ha definito su X i punti indicati nel memorandum, svelato da Axios, una «lista dei desideri americana e non una realtà». I contenuti della bozza Quattordici punti, in una sola pagina, per porre fine alla guerra Usa-Iran e stabilire un quadro di riferimento per negoziati più dettagliati. Questa la struttura del memorandum a cui - secondo Axios - si starebbe lavorando, concepita per consentire agli Usa di riprendere rapidamente le azioni militari o di ripristinare il blocco navale qualora i negoziati di 30 giorni dovessero fallire.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Media dell'Iran, alcune parti della proposta Usa sono inaccettabili. Ma Trump è ottimista: firma entro la prossima settimana. Ecco cosa prevede l'ultima bozza

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